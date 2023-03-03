"Хочу жить": майже 10 тисяч військових РФ попросились у полон

До єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон "Хочу жить" звернулись вже 9836 осіб з Росії та тимчасово окупованих територій України.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: За шість місяців роботи проєкту, незважаючи на регулярні спроби Роскомнадзору заблокувати доступ, сайт "Хочу жить" відвідало понад 14 млн осіб, 84% яких - це відвідувачі з території РФ.

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Окрім російських військових, на гарячу лінію звертаються їхні родичі та близькі. Часто мобілізовані росіяни, які прибули в складі окупаційної армії в Україну, не мають доступу до інтернету або зв’язку.