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Українські зенітники збили над Єнакієвим російський винищувач Су-34

Олександр ШумілінП'ятниця, 3 березня 2023, 15:07
Фото бойовиків

У небі над окупованим Єнакієвим українські зенітники збили російський винищувач Су-34.

Джерело: повітряні сили ЗСУ, повідомлення так званого "глави адміністрації міста" Романа Храменкова, якого цитують медіа бойовиків; відео "РИА Новости"

Деталі: Храменков написав, що "над територією Єнакієвого збито літак". 

Українські повітряні сили повідомили, що в районі Єнакієво, близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Дослівно: "Один із пілотів згинув, другий – готується скласти йому компанію".

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Теми: винищувачівійнаРосія
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