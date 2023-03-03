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41% німців – за те, щоб Україна поступилась територіями в обмін на мир, стільки ж – проти цього

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 14:41

Німці розділилися у питанні того, чи має Україна йти на територіальні поступки Росії в обмін на мир.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать останні дані опитування ZDF-Politbarometer.

41% вважають, що Захід повинен чинити тиск на Україну, щоб вона визнала територіальні втрати, якщо це могло б покласти край війні.

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Стільки ж (41%) виступають за те, щоб допомогти Україні відвоювати всі утримувані Росією території, включно з Кримським півостровом.

Можливі наслідки надання Україні важкого озброєння також викликають суперечки.

Для 49% опитаних це збільшує ризик нападу Росії на західні держави, тоді як 45% не бояться цього.

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Прихильники AfD (73%) оцінюють такий ризик як особливо високий, так само як і ліві (69%) та Вільна демократична партія (68%).

Переважна більшість німців (86%) не вірить, що Китай міг би бути нейтральним посередником у війні. Лише 11% довіряють Китаю в цьому питанні.

Як повідомлялося, майже дві третини громадян Німеччини виступають за додаткове фінансування Бундесверу, навіть якщо це передбачатиме економію інших видатків чи взяття грошей у борг.

Теми: УкраїнаНімеччинавійна
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