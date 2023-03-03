Росія збирається законсервувати пошкоджені "Північні потоки" - ЗМІ

Російські підводні газопроводи "Північний потік" 1 і 2, що були пошкоджені вибухами восени, будуть закриті і законсервовані, оскільки немає планів їх негайного ремонту або відновлення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з питанням.

"Північний потік 1" і "Північний потік 2", кожен з яких складається з двох труб, були побудовані російським державним "Газпромом" для перекачування 110 мільярдів кубометрів природного газу на рік до Німеччини дном Балтійського моря.

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У вересні три труби були розірвані внаслідок незрозумілих вибухів, а одна з труб "Північного потоку-2" залишилася неушкодженою.

Але зростаюча напруженість у відносинах між Москвою і Заходом через вторгнення Росії в Україну вже призвела до того, що "Північний потік-1" зупинився і не дозволила запустити його двійника.

"Газпром" заявив, що технічно можливо відремонтувати розірвані трубопроводи, але два джерела, знайомі з планами, сказали, що Москва не бачить перспективи поліпшення відносин із Заходом в осяжному майбутньому настільки, щоб ці трубопроводи стали потрібними.

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За останній рік Європа різко скоротила імпорт енергоносіїв з Росії, в той час як експорт контрольованого державою "Газпрому" за межі колишнього Радянського Союзу в 2022 році скоротився майже вдвічі, досягнувши пострадянського мінімуму в 101 млрд кубометрів.

Одне російське джерело повідомило, що Росія вважає проєкт "похованим". Два інших сказали, що, хоча ремонт розірваних трубопроводів не планується, вони принаймні будуть законсервовані для можливої реактивації в майбутньому.

Інше джерело, знайоме з планами, підтвердило, що зацікавлені сторони розглядають можливість консервації.

Це, швидше за все, означатиме герметизацію розірваних кінців і нанесення на труби покриття для запобігання подальшій корозії від морської води.

Одне з російських джерел повідомило, що якщо морський скраплений природний газ зі Сполучених Штатів, який Європа використовує для компенсації частини російських поставок, стане набагато дорожчим, Європа може знову бути готова купувати більше газу в Росії.

Москва стверджує, не надаючи доказів, що за вибухами стоїть Захід. Минулого місяця Білий дім відкинув як "повну вигадку" допис у блозі американського журналіста-розслідувача Сеймура Херша, який стверджував, що відповідальність за вибухи несе Вашингтон.

Розслідування Данії, Німеччини та Швеції ще не завершені.

Як повідомлялося, після вибухів на газопроводах ЄС і НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури.

У Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком зумисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії.