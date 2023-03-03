У Москві хочуть пояснень від Сербії через нібито передачу Україні снарядів до "Градів"

Росія вимагає від свого союзника Сербії офіційних пояснень щодо повідомлень про те, що балканська країна доставила тисячі ракет в Україну для боротьби з російським вторгненням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова висловила "глибоке занепокоєння" повідомленнями, які вперше з'явилися в проурядових російських ЗМІ минулого місяця.

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"Ми стежимо за цією історією", - сказала Захарова. Вона додала, що можливе озброєння України є "серйозним питанням" для сербсько-російських відносин.

За повідомленнями ЗМІ, сербський державний збройовий завод нещодавно поставив близько 3500 снарядів для реактивних систем залпового вогню "Град", які використовуються як українськими, так і російськими збройними силами. Ракети калібру 122 мм нібито були доставлені в Україну через Туреччину і Словаччину.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заперечив, що його країна експортувала снаряди в Україну, але залишив відкритою можливість того, що вони могли потрапити туди через третю сторону.

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"Якщо приватні компанії купують зброю на ринках третіх країн, а потім продають її іншим компаніям в інших країнах, то це питання не до Сербії, це міжнародна торгівля", - сказав він.

Сербія є найближчим союзником Москви в Європі з історичними, релігійними та культурними зв'язками, які зміцнюються десятиліттями проросійських пропагандистських кампаній у цій балканській країні.

Росія підтримує претензії Сербії на її колишню провінцію Косово, яка проголосила незалежність у 2008 році за підтримки Заходу. А Сербія відмовилася накласти санкції на Москву через вторгнення в Україну.

Західні чиновники побоюються, що Росія може використати тліючу напруженість у Косові, щоб спробувати дестабілізувати Балкани і відвернути увагу від вторгнення в Україну.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що вживатиме заходів проти сербів, які вирішили долучитись до лав приватної військової компанії "Вагнер" і вирушити в Україну на війну.