Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві хочуть пояснень від Сербії через нібито передачу Україні снарядів до "Градів"

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 16:12

Росія вимагає від свого союзника Сербії офіційних пояснень щодо повідомлень про те, що балканська країна доставила тисячі ракет в Україну для боротьби з російським вторгненням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Представник міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова висловила "глибоке занепокоєння" повідомленнями, які вперше з'явилися в проурядових російських ЗМІ минулого місяця.

"Ми стежимо за цією історією", - сказала Захарова. Вона додала, що можливе озброєння України є "серйозним питанням" для сербсько-російських відносин.

За повідомленнями ЗМІ, сербський державний збройовий завод нещодавно поставив близько 3500 снарядів для реактивних систем залпового вогню "Град", які використовуються як українськими, так і російськими збройними силами. Ракети калібру 122 мм нібито були доставлені в Україну через Туреччину і Словаччину.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заперечив, що його країна експортувала снаряди в Україну, але залишив відкритою можливість того, що вони могли потрапити туди через третю сторону.

"Якщо приватні компанії купують зброю на ринках третіх країн, а потім продають її іншим компаніям в інших країнах, то це питання не до Сербії, це міжнародна торгівля", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Сербія є найближчим союзником Москви в Європі з історичними, релігійними та культурними зв'язками, які зміцнюються десятиліттями проросійських пропагандистських кампаній у цій балканській країні.

Росія підтримує претензії Сербії на її колишню провінцію Косово, яка проголосила незалежність у 2008 році за підтримки Заходу. А Сербія відмовилася накласти санкції на Москву через вторгнення в Україну.

Західні чиновники побоюються, що Росія може використати тліючу напруженість у Косові, щоб спробувати дестабілізувати Балкани і відвернути увагу від вторгнення в Україну.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що вживатиме заходів проти сербів, які вирішили долучитись до лав приватної військової компанії "Вагнер" і вирушити в Україну на війну.

Теми: РосіяСербіязброяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський розповів, що треба зробити до наступного опалювального сезону

Шольц: Путін має вивести війська, це основа для переговорів

У вищому керівництві РФ назріває конфлікт через вимогу штурму Вугледара – Генштаб

ГУР про відзнаку блогерці: До завдань залучаються люди різних професій

відео, анонсСпецпідрозділ Kraken показав свій стрілецький арсенал та револьверні гранатомети

фото, відеоУкраїна завоювала "золото" та "бронзу" в стрибках у висоту на Євро

Усі новини...
Росія
Росія збирається законсервувати пошкоджені "Північні потоки" - ЗМІ
Українські зенітники збили над Єнакієвим російський винищувач Су-34
"Хочу жить": майже 10 тисяч військових РФ попросились у полон
Останні новини
21:06
Проценко взяв "срібло" у стрибках у висоту на Євро в приміщенні
20:49
відеоСпецпідрозділ "Kraken" заявив про знищення вежі спостереження в Росії
20:36
Зеленський розповів, що треба зробити до наступного опалювального сезону
20:30
Зеленський: Світ достатньо сильний, щоб покарати Росію за війну, ми дамо сміливість
20:22
"Людям більше ніде жити". Історія харків'ян, які вціліли під бомбардуваннями
20:12
Шольц розповів про перспективу гарантій безпеки для України
20:01
Працівниця фінінспекції в Німеччині спалила документи про переказ 20 млн євро від "Газпрому"
19:39
Поліція Київщини виявила 160 груп у Telegram, пов’язаних із рухом "Редан"
19:12
Заступник генсека НАТО: Якщо Молдова хоче до Європи, потрібно менше боятися Росії
18:53
Російський пропагандист Соловйов заявив, що потрапив під обстріл в Україні
Усі новини...