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Армія поповнюється на 101 гусеничний броньовик за донати – фонд Притули

Олена РощінаП'ятниця, 3 березня 2023, 15:25
Армія поповнюється на 101 гусеничний броньовик за донати – фонд Притули
Фонд Притули завозить 101 броньовик для українського війська

Благодійний фонд Сергія Притули закупив 101 гусеничний броньовик завдяки внескам донорів з України та всього світу. 1-2 березня в Україну прибули перші 24 броньовані машини.

Джерело: пресреліз і пост Благодійного фонду Сергія Притули

Деталі: Серед 101 придбаної машини є техніка восьми моделей:

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  1. FV103 Spartan – бронетранспортер для перевезення особового складу;
  2. Samaritan – броньована гусенична медична евакуаційна машина;
  3. Sultan – броньована гусенична командна машина;
  4. Stormer – броньована гусенична машина під встановлення зенітної системи;
  5. Shielder – броньована гусенична машина для підвозу боєкомплекту, особового складу встановлення протитанкових ракетних комплексів;
  6. FV432 Bulldog – бронетранспортер для перевезення особового складу;
  7. FV434 – броньована гусенична машина з краном для ремонту та евакуації;
  8. Samson – броньована гусенична машина для евакуації бронетехніки.
 

Пряма мова Притули: "Це буде ще одна історія українського волонтерського руху, про яку можна сказати "вперше". І це зробили українці! 

Наша армія вперше отримує таку велику партію бронетехніки не по лінії міжнародної допомоги, а завдяки донатам сотень тисяч українців, українських бізнесів, дітей і небайдужих людей з-за кордону. Я вдячний всім за внески! Разом ми продовжуємо підставляти плече нашим Силам оборони на новому рівні. Непереможні, коли об’єднані!".

 

Деталі: Фонд уточнив, що техніка заїжджає в Україну кількома чергами з огляду на складність логістики. 

ВІДЕО ДНЯ

Витрати на доставку бронемашин до України забезпечив логістичний партнер Фонду – компанія "Нова пошта".

Дати та маршрути поставок не розкривають із міркувань безпеки.

Про кожне завезення Фонд Притули звітуватиме на своїх сторінках у соцмережах. 

 

"Цей проєкт був ресурсозатратним, але разом з тим – він сповнений перемог. Закупівельники нашого Фонду разом з волонтерами у Сполученому Королівстві проробили велику роботу – разом шукали техніку по всій країні в найкращому стані. У результаті на зібрану суму нам вдалося знайти і закупити 101 броньовик для Української Армії. Уся партія вже оплачена і їде до України", – розповіла директорка Благодійного Фонду Сергія Притули Анна Гвоздяр. 

За її словами, техніка пройшла обслуговування у Великій Британії.

"Броньовики підготовлені до установки зв’язку та озброєння, тож ми одразу передаємо їх ЗСУ", – сказала Гвоздяр. 

Одразу після завезення в Україну команда Фонду передає броньовики Командуванню Сухопутних військ ЗСУ. Військові займатимуться розподілом техніки по бригадах.

 

Великий збір на британські бронетранспортери Фонд Притули оголосив 2 листопада 2022 року. За півтори доби вдалося зібрати 236 млн грн.

За ці кошти Фонду вдалося законтрактувати 101 одиницю гусеничної бронетехніки. "Найбільша партія бронетехніки для нашого війська придбана народом!", – повідомили БФ.

Цьому передувало: Гусеничні броньовики Україна вже отримувала як допомогу від партнерів, і вони вже є на озброєнні ЗСУ. Британський уряд у червні 2022 року передав Україні 35 броньовиків Spartan. 

Вони добре проявили себе під час українського контрнаступу на Харківщині. У них висока прохідність в умовах бездоріжжя, болота чи поганої погоди.

Теми: зброяволонтеридопомога Українівійна
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