Зеленський: Артилерія і снаряди – потреба №1, щоб зупинити Росію

Артилерія і снаряди у великій кількості є першочерговою потребою України у війні.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом у Львові в п'ятницю, пресслужба Офісу президента

Пряма мова: "Артилерія – це номер 1 із того, що нам потрібно. Як системи, так і амуніція, а також снаряди у великій кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по їхній території, а щоб їх викинути з нашої".

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Деталі: На запитання, як Україні прискорити постачання зброї, Зеленський відповів: "Публічно говорити про те, чого нам не вистачає".

Він наголосив, що держави, які допомагають Україні, також можуть публічно підтримувати постачання зброї. Крім того, Зеленський запевнив, що Україна незабаром отримає танкову армію.

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Пряма мова: "Хай там як, ми отримаємо танкову армію. Абсолютно впевнений у цьому. Ми вже бачимо, як наші Збройні сили, наші хлопці навчаються. Скоро все буде. Але, водночас, є відповідний дефіцит. Закривати (допомогою партнерів - ред.) просто всі ці дірки – постійний дефіцит – ось що може нам допомогти".