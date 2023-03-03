Жителю Сумщини зранку прилетів снаряд на город, він загинув

Російські військові зранку 3 березня обстріляли Сумщину, внаслідок чого загинув пенсіонер, який перебував на городі неподалік свого будинку.

Джерело: пресслужба Сумської обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора

Деталі: За інформацію прокуратури, російські військові вдарили по селу Старикове Шосткинського району. Унаслідок ворожої атаки від осколкового поранення загинув 73-річний чоловік, який перебував на городі поблизу власного будинку.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).