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Партнера збірної України з футболу звинуватили у співпраці з російським "Зєнітом": шили їм форму

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 3 березня 2023, 17:49
Партнера збірної України з футболу звинуватили у співпраці з російським Зєнітом: шили їм форму
Фото: AP

Іспанського виробника Joma, який виготовляє форму для збірної України з футболу, звинуватили у співпраці з російським клубом "Зєніт", в українському відділі компанії закликали дочекатись офіційної інформації.

Джерело: Суспільне, Joma у Facebook

Деталі: Видання повідомляє, що 3 березня російський "Зєніт" опублікував фото нового комплект форми – від Joma. На одязі можна розгледіти символіку компанії.

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ФК "Зєніт"

На появу форми вже відреагував львівський клуб "Карпати", який припинив співпрацю з Joma і уклав нову угоду з Nike.

В українському відділі Joma відповіли, що здивовані новиною про партнерство з "Зєнітом", звернулися до центрального офісу щодо з'ясування всіх деталей та закликали почекати офіційної інформації.

Пряма мова: "Ми не менш за вас здивовані та обурені новиною про те, що Joma стає технічним спонсором одного з російських клубів. Наша компанія є на 100 % українською, де працюють справжні патріоти України. З перших днів війни, ми підтримуємо ЗСУ, закуповуючи та передаючи на фронт все необхідне для нашої перемоги. 

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Деякі наші співробітники зараз перебувають в лавах ЗСУ. Ми не маємо подвійного погляду на цю ситуацію і наша позиція однозначна".

Більше деталей: Суспільне повідомляє, що на сайті УАФ поки не коментували ситуацію.

Компанія є технічним партнером збірної України з футболу. У 2017 року УАФ підписала контракт з іспанською компанією щодо постачання форми. Joma й досі є виробником форми для збірної України. 

Теми: спортфутбол
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