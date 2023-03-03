Лаврова засміяли в Індії на промові про "українську агресію" та "незалежність від Заходу"

Міністра закордонних справ РФ Сергєя Лаврова висміяли під час виступу в Індії, коли він заявив, що Росія хоче зупинити війну в Україні.

Про це пише "Європейська правда".

Лавров виступав на окремій панелі в рамках "Раїсинського діалогу" - головної індійської конференції з геополітики та геоекономіки. Відео опублікувало індійське видання Firstpost. Під час серії запитань Лаврова запитали, як вторгнення в Україну позначилося не енергетичній галузі Росії.

"Війна, яку ми намагаємося зупинити, яка була розпочата проти нас, використовуючи українців", - на цій фразі присутні в залі засміялися - після короткої паузи Лавров продовжив: "позначилася на політиці Росії, в тому числі енергетичній. Яскравий приклад змін - ми більше не покладаємося ні на які партнерства на Заході".

"Ми більше не дозволимо їм знову підривати нафтопроводи", - додав він, маючи на увазі вибухи на "Північних потоках".

Відео на своїй Facebook-сторінці опублікував речник МЗС України Олег Ніколенко, додавши підпис: "Російський штучний інтелект паралельного імпорту виступив на заходах G20 в Індії".

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Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн G20 не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію на зустрічі в Індії через суперечку щодо війни в Україні.