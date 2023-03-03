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Створення спецтрибуналу для РФ підтримує коаліція з 29 країн - Кулеба

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 18:55

До коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії на сьогодні входять вже 29 країн.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби після зустрічі у Львові з колегами з Нідерландів та Естонії, пише "Європейська правда".

"Якщо на початку розмова про трибунал не викликала багато ентузіазму і була абстрактною, то зараз ми вже побудували коаліцію країн, яка предметно працює над параметрами майбутнього трибуналу", - сказав Кулеба.

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Міністр додав, що серед учасників коаліції є навіть одна країна Латинської Америки, і лише за місяць кількість країн збільшилась на вісім.

Кулеба заявив, що друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

Як відомо, 2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

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Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.

Теми: Кулеба ДмитротрибуналМЗС
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