США оголосили про нову допомогу Україні з боєприпасами до HIMARS, гаубиць і Bradley на $400 млн
Міністерство оборони США оголосило про новий пакет Україні на загальну суму 2 мільярди доларів, який допоможе посилити протиповітряну оборону.
Про це йдеться у заяві Пентагону, пише "Європейська правда".
Зокрема, Сполучені Штати надають додаткові безпілотні літальні апарати, обладнання для боротьби з БПЛА та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби, які посилять здатність України відбивати російську агресію.
Цей пакет безпекової допомоги включає:
- Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- Додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- Боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням;
- Безпілотний авіаційний комплекс CyberLux K8;
- БПЛА Switchblade 600;
- БПЛА Altius 600;
- БПЛА Jump 20;
- Засоби протидії БПЛА та виявлення засобів радіоелектронної боротьби;
- Засоби розмінування;
- обладнання для забезпечення захищеного зв'язку;
- Фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання.
Допомога надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). На відміну від пакетів озброєнь, які беруться безпосередньо з американських збройних запасів і можуть бути швидко відправлені в Україну, пакети USAI закуповуються або замовляються у промисловості.
"Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України", - зазначили у Пентагоні.