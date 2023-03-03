"Гібридний трибунал" проти РФ не знятий з обговорення попри незгоду України - Єврокомісія

У ЄС продовжують обговорювати створення так званого "гібридного трибуналу", який міг би притягати до відповідальності за скоєння злочину агресії РФ, попри протести України.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час спілкування з журналістами у Львові на полях конференції United for Justice, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Рейндерс дав зрозуміти, що обговорення створення так званого "гібридного трибуналу" не зняте з порядку денного, хоча з боку української сторони звучало неприйняття такого варіанту.

"Я дуже відкритий до того, щоб створити спеціальний трибунал, організувати процес. Але ми повинні бути певні, що ми маємо підтримку великої частини міжнародної спільноти. Я від початку знав, що першою ідеєю України було створення спеціального трибуналу, а це означає - міжнародна угода, що займе якийсь час", - пояснив Рейндерс.

Єврокомісар підкреслив, що Єврокомісія "дуже відкрита" до того, аби підтримати створення спецтрибуналу, якого хоче Україна. "Але ми повинні переконати інших, і ми ще не там", - додав він, відзначивши, що переконувати потрібно не тільки членів ЄС, але і держави за його межами.

"Тому ми (працюємо. - Ред.) з різними варіантами - спеціальний трибунал чи гібридний трибунал, багато складних змішаних рішень", - зазначив Рейндерс.

Як повідомлялося, Офіс президента Зеленського публічно заявляв про неприйнятність ідеї щодо створення так званого "гібридного трибуналу" як інструменту розслідування злочину агресії РФ.

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Єрмак пояснив, що "гібридний трибунал" не дає гарантій того, що він призведе до зняття імунітету з Путіна, Лаврова і Мішустіна.

Узимку глава МЗС Німеччини Анналена Бербок виступала в Гаазі за створення трибуналу на основі українського законодавства, тобто "гібридного трибуналу", але зіткнулась із опором цій ідеї в ЄС.