Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Гібридний трибунал" проти РФ не знятий з обговорення попри незгоду України - Єврокомісія

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 19:50
Гібридний трибунал проти РФ не знятий з обговорення попри незгоду України - Єврокомісія
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ЄС продовжують обговорювати створення так званого "гібридного трибуналу", який міг би притягати до відповідальності за скоєння злочину агресії РФ, попри протести України.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час спілкування з журналістами у Львові на полях конференції United for Justice, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Рейндерс дав зрозуміти, що обговорення створення так званого "гібридного трибуналу" не зняте з порядку денного, хоча з боку української сторони звучало неприйняття такого варіанту.

Реклама:

"Я дуже відкритий до того, щоб створити спеціальний трибунал, організувати процес. Але ми повинні бути певні, що ми маємо підтримку великої частини міжнародної спільноти. Я від початку знав, що першою ідеєю України було створення спеціального трибуналу, а це означає - міжнародна угода, що займе якийсь час", - пояснив Рейндерс.

Єврокомісар підкреслив, що Єврокомісія "дуже відкрита" до того, аби підтримати створення спецтрибуналу, якого хоче Україна. "Але ми повинні переконати інших, і ми ще не там", - додав він, відзначивши, що переконувати потрібно не тільки членів ЄС, але і держави за його межами.

"Тому ми (працюємо. - Ред.) з різними варіантами - спеціальний трибунал чи гібридний трибунал, багато складних змішаних рішень", - зазначив Рейндерс.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Офіс президента Зеленського публічно заявляв про неприйнятність ідеї щодо створення так званого "гібридного трибуналу" як інструменту розслідування злочину агресії РФ.

Єрмак пояснив, що "гібридний трибунал" не дає гарантій того, що він призведе до зняття імунітету з Путіна, Лаврова і Мішустіна. 

Узимку глава МЗС Німеччини Анналена Бербок виступала в Гаазі за створення трибуналу на основі українського законодавства, тобто "гібридного трибуналу", але зіткнулась із опором цій ідеї в ЄС. 

Теми: трибуналЄврокомісіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
трибунал
Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами
США продовжують наполягати на "гібридному трибуналі" щодо злочину агресії
У Гаазі почав роботу Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії РФ проти України
Останні новини
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
Усі новини...
Реклама: