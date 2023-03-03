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Зеленський наполягає на ухваленні резолюції Генасамблеї ООН на підтримку спецтрибуналу

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 21:01

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Генеральна асамблея ООН повинна ухвалити український проєкт резолюції на підтримку створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії РФ.

Про це він сказав під час виступу на конференції United for Justice у Львові 3 березня, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Зеленський наголосив, що реальність верховенства міжнародного права буде засвідчена, якщо президент Росії Владімір Путін та його спільники отримають законні вироки за злочини в Україні.

"У відповідь на всі злочини і несправедливості, які спричинені російською агресією проти держави Україна та проти цивілізованого устрою світу, мають відбутись всі необхідні наші з вам кроки, кроки заради одного результату, який об’єднає цивілізований світ, засвідчить реальність верховенства міжнародного права, а саме: президент Російської Федерації Володимир Путін і всі його спільники мають отримати законні і справедливі вироки за все, що вони наробили", - заявив глава держави.

У цьому зв’язку він закликав до ухвалення Генеральною асамблеєю ООН українського проєкту резолюції на підтримку створення спецтрибуналу. 

"Перше, чого ми маємо досягти - наше об’єднання заради справедливості має стати потужним імпульсом для прийняття Генеральною асамблеєю ООН українського проєкту резолюції, що сприятиме створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що трибунал стане тією ланкою, яка вирішить проблему неможливості Міжнародного кримінального суду притягати до відповідальності саме за злочин агресії. 

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Як повідомляли в Офісу президента, Україна разом із союзниками й партнерами напрацювала три моделі заснування й роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Одна із моделей - це створення спеціального трибуналу на основі угоди України з ООН із ухваленням відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН

Теми: ЗеленськийООНтрибуналпрезидент
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