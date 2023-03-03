Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський наполягає на ухваленні резолюції Генасамблеї ООН на підтримку спецтрибуналу

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 20:01

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Генеральна асамблея ООН повинна ухвалити український проєкт резолюції на підтримку створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії РФ.

Про це він сказав під час виступу на конференції United for Justice у Львові 3 березня, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Зеленський наголосив, що реальність верховенства міжнародного права буде засвідчена, якщо президент Росії Владімір Путін та його спільники отримають законні вироки за злочини в Україні.

Реклама:

"У відповідь на всі злочини і несправедливості, які спричинені російською агресією проти держави Україна та проти цивілізованого устрою світу, мають відбутись всі необхідні наші з вам кроки, кроки заради одного результату, який об’єднає цивілізований світ, засвідчить реальність верховенства міжнародного права, а саме: президент Російської Федерації Володимир Путін і всі його спільники мають отримати законні і справедливі вироки за все, що вони наробили", - заявив глава держави.

У цьому зв’язку він закликав до ухвалення Генеральною асамблеєю ООН українського проєкту резолюції на підтримку створення спецтрибуналу. 

"Перше, чого ми маємо досягти - наше об’єднання заради справедливості має стати потужним імпульсом для прийняття Генеральною асамблеєю ООН українського проєкту резолюції, що сприятиме створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", - сказав Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Він підкреслив, що трибунал стане тією ланкою, яка вирішить проблему неможливості Міжнародного кримінального суду притягати до відповідальності саме за злочин агресії. 

Як повідомляли в Офісу президента, Україна разом із союзниками й партнерами напрацювала три моделі заснування й роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Одна із моделей - це створення спеціального трибуналу на основі угоди України з ООН із ухваленням відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН

Теми: ЗеленськийООНтрибуналпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
Усі новини...
Реклама: