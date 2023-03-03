Китай все ще розглядає можливість надання летальної допомоги Росії - Білий дім

Китай все ще може піти на ескалаційний крок і надати летальну військову допомогу Росії.

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми не вважаємо, що вони зняли це питання з розгляду", - сказав Кірбі, зазначивши при цьому, що адміністрація все ще "не вважає, що вони ухвалили рішення рухатися далі".

Кірбі також сказав, що винищувачі F-16 не є "ключовою частиною" порядку денного зустрічі президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, але два лідери докладно говоритимуть про те, що знадобиться Україні цієї весни і влітку для майбутньої важкої боротьби.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати зброю Росії та попросив Пекін чинити тиск на Москву, щоб вона вивела свої війська з України.

Шольц також сказав, що наразі не вірить, що президент Росії Владімір Путін готовий вести переговори про "справедливий мир" в Україні.