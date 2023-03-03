Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Китай все ще розглядає можливість надання летальної допомоги Росії - Білий дім

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 20:49

Китай все ще може піти на ескалаційний крок і надати летальну військову допомогу Росії.

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми не вважаємо, що вони зняли це питання з розгляду", - сказав Кірбі, зазначивши при цьому, що адміністрація все ще "не вважає, що вони ухвалили рішення рухатися далі".

Реклама:

Кірбі також сказав, що винищувачі F-16 не є "ключовою частиною" порядку денного зустрічі президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, але два лідери докладно говоритимуть про те, що знадобиться Україні цієї весни і влітку для майбутньої важкої боротьби.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Китай не надсилати зброю Росії та попросив Пекін чинити тиск на Москву, щоб вона вивела свої війська з України.

Шольц також сказав, що наразі не вірить, що президент Росії Владімір Путін готовий вести переговори про "справедливий мир" в Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КитайСШАзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Китай
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Понад половина німців стурбована зближенням Китаю та Росії
Після повної ізоляції останніх років КНДР відкриває кордони, побоюючись масового голоду
Останні новини
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
Усі новини...
Реклама: