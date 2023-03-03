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У Єврокомісії розповіли про складні дискусії довкола формату спецтрибуналу

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 21:19

Коаліція, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії, поки не дійшла згоди щодо його формату та намагається взяти до уваги позицію України

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час спілкування з журналістами у Львові на полях конференції United for Justice, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Рейндерс відзначив, що у групі з 29 країн, які обговорюють формат майбутнього трибуналу, є чітке зобов’язання притягнути до відповідальності винуватців злочину агресії, 

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"Але яким є рішення - про це йде дискусія. На цей момент немає спільної згоди, яким буде точне рішення. Чи це спеціальний, чи гібридний трибунал, чи інше рішення - на столі багато можливостей", - зауважив Рейндерс.

Він дав зрозуміти, що обговорення так званого "гібридного трибуналу" не зняте з порядку денного попри незгоду України.

"Звичайно, ми намагаємось взяти до уваги запит України настільки, наскільки це можливо", - сказав Рейндерс, додавши, утім, що "є багато юридичних моментів і це не так легко". 

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"Є політичні обговорення серед деяких держав-членів про те, що краще зробити, але є дуже багато юридичних проблем", - зазначив єврокомісар.

Він висловив сподівання на ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції на підтримку трибуналу, "щоб продемонструвати політичну волю" щодо його створення. 

"Якщо буде політична воля - після цього буде легко вирішити юридичні питання", - сказав Рейндерс.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше на полях конференції заявив, що друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

Теми: ЄврокомісіятрибуналРосія
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