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Глава МЗС Сербії заперечив заяву Москви про постачання боєприпасів Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 3 березня 2023, 22:00

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград не постачає зброї Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Я можу сказати це, тому що моє міністерство дає дозвіл на експорт зброї... Сербія не постачає військове обладнання в жодну країну, що, на нашу думку, може бути проблематично в будь-якому випадку", - сказав він.

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Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що балканський союзник Москви поставив тисячі ракет в Україну.

Захарова послалася на повідомлення ЗМІ, в яких ідеться про те, що сербський державний збройовий завод нещодавно поставив близько 3500 одиниць для реактивних систем залпового вогню "Град", які використовувалися як російськими, так і українськими військами.

Вона додала, що можливе озброєння України є "серйозним питанням" для сербсько-російських відносин.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич заявив, що вживатиме заходів проти сербів, які вирішили долучитись до лав приватної військової компанії "Вагнер" і вирушити в Україну на війну.

Теми: СербіявійнаУкраїна
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