"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола прибула з візитом до України.

Джерело: Метсола у Twitter, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова Метсоли: "Добре повертатися до України.

До цих хоробрих людей, які надихнули світ.

До героїв, які відмовляються здаватися.

До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей.

До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі".

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Деталі: У своєму Twitter Метсола опублікувала допис двома мова – англійською та українською.

— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

Добре повертатися до України.



До цих хоробрих людей, які надихнули світ.

До героїв, які відмовляються здаватися.

До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей.

До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі.



🇪🇺🇺🇦 — Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

Крім того, Стефанчук написав у Facebook про зустріч із Метсолою.

Пряма мова Стефанчука: "Сьогодні був радий зустрічі з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Подякував за особисті зусилля та лідерство в адвокації".

"Обговорив також санкції проти рф. Маємо зупинити всі можливості обходу цих санкції!"

"Заторкнули пропозиції Китаю щодо так званого "мирного договору". Закцентував, що ми маємо формулу миру, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським.

І саме до підтримки цієї ініціативи ми закликаємо світ".