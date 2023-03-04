Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Добре повертатися до України" – президентка Європарламенту

Ольга Глущенко Субота, 4 березня 2023, 01:02
фото з twitter Роберти Метсоли

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола прибула з візитом до України.

Джерело: Метсола у Twitter, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова Метсоли: "Добре повертатися до України.

До цих хоробрих людей, які надихнули світ.

До героїв, які відмовляються здаватися.

До тих, хто пожертвував усім заради наших цінностей.

До європейців, чий дім у нашому Європейському Союзі".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: У своєму Twitter Метсола опублікувала допис двома мова – англійською та українською.

— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

Крім того, Стефанчук написав у Facebook про зустріч із Метсолою.

Пряма мова Стефанчука: "Сьогодні був радий зустрічі з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Подякував за особисті зусилля та лідерство в адвокації".

"Обговорив також санкції проти рф. Маємо зупинити всі можливості обходу цих санкції!"

"Заторкнули пропозиції Китаю щодо так званого "мирного договору". Закцентував, що ми маємо формулу миру, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським.

І саме до підтримки цієї ініціативи ми закликаємо світ".

Теми: ЄСЄвропарламентСтефанчукУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Російський підсанкційний корабель з військовим вантажем увійшов у Чорне море – ЗМІ

відео, оновленоУ Підмосков'ї "бавовна" на підсанкційному коксогазовому заводі, горів цех

Зеленський розповів, що треба зробити до наступного опалювального сезону

Шольц: Путін має вивести війська, це основа для переговорів

ГУР про відзнаку блогерці: До завдань залучаються люди різних професій

відео, анонсСпецпідрозділ Kraken показав свій стрілецький арсенал та револьверні гранатомети

Усі новини...
ЄС
Резніков просить ЄС постачати Україні 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць – FT
ЄС розкритикував плани Угорщини перенести посольство в Ізраїлі до Єрусалиму
ЄС оголосив про надання Україні 5700 сонячних панелей
Останні новини
04:27
Шольц: Німеччина – найбільший донор України у Європі
03:52
оновлено від 23:38У Києві та майже половині регіонів оголошували повітряну тривогу
03:43
Російський підсанкційний корабель з військовим вантажем увійшов у Чорне море – ЗМІ
02:43
У Білорусі проводять обшуки після повідомлень про підрив літака А-50 – правозахисники
01:59
WSJ: Мета "Вагнера" під Бахмутом – виснажити українські сили, у певній мірі цей план спрацював
00:55
Вибори в Естонії: Партія реформ лідирує з великим відривом
00:16
Сумщина: ворог бив з міномета, скинув вибуховий пристрій
23:55
Персонал залізниці у Німеччині носитиме камери через напади
23:14
У Мелітополі імовірно знищено дві бази окупантів – мер
22:52
До Бахмута є змога доставляти боєприпаси й вивозити поранених – ЗСУ
Усі новини...