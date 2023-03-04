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Дніпропетровщина: по двох громадах ворог випустив понад 100 снарядів, є руйнування

Ольга Глущенко Субота, 4 березня 2023, 02:48
наслідки обстрілів, фото Лисака

У Нікопольському районі Дніпропетровської області росіяни обстріляли з важкої артилерії та РСЗВ дві громади, є руйнування.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Понад 100 снарядів за день. Ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ. Прилетіло до Марганецької та Мирівської громад. Без жертв, але є руйнування".

Деталі: Лисак зазначив, що "найбільше дісталося" Марганецькій громаді.

Там пошкоджений соціальний заклад, 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, газопровід і лінія електропередач.

Голова ОВА додав, що рятувальники продовжують обстежувати уражені території та уточнювати наслідки обстрілів.

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Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстріл
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