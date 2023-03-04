У Криму створюють "добровільні дружини" для боротьби з проукраїнським рухом – штаб

У Сімферополі в окупованому Криму загарбники створюють "добровільні дружини", оскільки побоюються посилення проукраїнського руху.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані "добровільні дружини".

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Деталі: За даними штабу, через війну в Україні є нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників і диверсантів.