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У Криму створюють "добровільні дружини" для боротьби з проукраїнським рухом – штаб

Ольга Глущенко Субота, 4 березня 2023, 06:04
У Криму створюють добровільні дружини для боротьби з проукраїнським рухом – штаб
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У Сімферополі в окупованому Криму загарбники створюють "добровільні дружини", оскільки побоюються посилення проукраїнського руху.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані "добровільні дружини".

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Деталі: За даними штабу, через війну в Україні є нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників і диверсантів.

Теми: КримокупаціяГенштаб
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