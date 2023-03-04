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Ворог вранці вдарив по Нікополю, є руйнування

Ольга Глущенко Субота, 4 березня 2023, 07:00
Ворог вранці вдарив по Нікополю, є руйнування
наслідки обстрілів, фото Лисака

Вночі та вранці росіяни били по Нікопольському району з артилерії, є руйнування.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Агресор знову вдарив по Нiкопольському району. Вночi пiд артилерiйський обстрiл потрапила Марганецька громада. Вранці – Нiкополь. Є руйнування".

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Деталі: Лисак зазначив, що в Нiкополi пошкоджені приватне підприємство, 4 будинки, обірвана лінія електропередач. Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася, рятувальники пожежу загасили.

"Наслiдки атак уточнюються. Територiї, куди поцілила росiйська армія, обстежують рятувальники", – додав Лисак.

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Теми: Нікопольобстрілпожежа
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