Ворог вранці вдарив по Нікополю, є руйнування
Субота, 4 березня 2023, 07:00
Вночі та вранці росіяни били по Нікопольському району з артилерії, є руйнування.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Пряма мова: "Агресор знову вдарив по Нiкопольському району. Вночi пiд артилерiйський обстрiл потрапила Марганецька громада. Вранці – Нiкополь. Є руйнування".
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Деталі: Лисак зазначив, що в Нiкополi пошкоджені приватне підприємство, 4 будинки, обірвана лінія електропередач. Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася, рятувальники пожежу загасили.
"Наслiдки атак уточнюються. Територiї, куди поцілила росiйська армія, обстежують рятувальники", – додав Лисак.
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