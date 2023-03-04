Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ще понад 800 окупантів знищені в Україні

Роман ПетренкоСубота, 4 березня 2023, 07:28
Ще понад 800 окупантів знищені в Україні
фото генштабу

Українські захисники за добу ліквідували 820 російських окупантів та десятки техніки.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3409 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2414 (+12) од,
  • РСЗВ – 487 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
  • літаків – 302 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5289 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Дані уточнюються

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
Усі новини...
Реклама: