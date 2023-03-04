Ще понад 800 окупантів знищені в Україні
Субота, 4 березня 2023, 08:28
Українські захисники за добу ліквідували 820 російських окупантів та десятки техніки.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3409 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,
- артилерійських систем – 2414 (+12) од,
- РСЗВ – 487 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од,
- літаків – 302 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5289 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Дані уточнюються
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