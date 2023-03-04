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Концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні

"Європейська правда"Субота, 4 березня 2023, 09:06
Фото Rheinmetall

Німецький збройний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні.

Про це заявив керівник компанії Армін Паппергер, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

"Завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизна за 200 мільйонів євро", - заявив Паппергер.

За його словами, завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу "Panther" на рік. Переговори з українським урядом він назвав "багатообіцяючими". Паппергер сподівається на рішення "протягом наступних двох місяців".

"Panther" - це концепт нового танка, який концерн Rheinmetall представив влітку 2022 року. Це - розробка на основі Leopard 2 та найбільш зручний для країн, які вже мають на озброєнні "Леопарди". Україна, як відомо, у наступні місяці має отримати перші такі танки від союзників

Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна захистити від російських повітряних нальотів. "Захист за допомогою протиповітряної оборони не буде складним", - сказав він.

Паппергер вважає, що для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків. "Навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, наявних у Бундесверу, цього все одно буде занадто мало", - сказав він.

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На сьогоднішній день Rheinmetall випускає близько 250 танків "Ми працюємо на повній швидкості. Ми вже ввели в експлуатацію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. Також є близько 100 старих моделей Leopard 1, з яких ми можемо відновити 88 машин", - сказав Паппергер

Паппергер вважає, що війна триватиме "ймовірно, роками". "Західні союзники надсилають туди достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, але сьогодні українці не мають достатньо обладнання, щоб повністю відвоювати свою територію", - пояснив він.

Теми: танкиНімеччинавійна
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