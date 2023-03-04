Міноборони РФ заявило, нібито Шойгу побував в Україні

Міністерство оборони РФ заявило, нібито глава відомства Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ на передовій.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Повідомляється, нібито Шойгу був на командному пункті РФ на території України.

Він нібито заслуховував доповіді, обговорював забезпечення військ і роздавав ордени та медалі.

Шойгу також заявив воякам, що ті "воюють гідно", а попереду у них "багато справ".

Доказів перебування на території України відомство не надало.

Також неможливо зрозуміти, де і коли знято відео.