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Міноборони РФ заявило, нібито Шойгу побував в Україні

Роман ПетренкоСубота, 4 березня 2023, 09:24
скріншот

Міністерство оборони РФ заявило, нібито глава відомства Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ на передовій.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Повідомляється, нібито Шойгу був на командному пункті РФ на території України.

Він нібито заслуховував доповіді, обговорював забезпечення військ і роздавав ордени та медалі.

Шойгу також заявив воякам, що ті "воюють гідно", а попереду у них "багато справ".

Доказів перебування на території України відомство не надало.

Також неможливо зрозуміти, де і коли знято відео.

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Теми: Росіяпропагандавійнаокупація
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