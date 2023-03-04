Міноборони РФ заявило, нібито Шойгу побував в Україні
Субота, 4 березня 2023, 08:24
Міністерство оборони РФ заявило, нібито глава відомства Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ на передовій.
Джерело: Міноборони РФ
Деталі: Повідомляється, нібито Шойгу був на командному пункті РФ на території України.
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Він нібито заслуховував доповіді, обговорював забезпечення військ і роздавав ордени та медалі.
Шойгу також заявив воякам, що ті "воюють гідно", а попереду у них "багато справ".
Доказів перебування на території України відомство не надало.
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Також неможливо зрозуміти, де і коли знято відео.