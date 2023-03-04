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Безпілотник атакував нафтопровід у Бєлгородській області - ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 4 березня 2023, 08:53
Безпілотник атакував нафтопровід у Бєлгородській області - ЗМІ
фото ілюстративне

Російські медіа повідомляють, що в Бєлгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба".

Джерело: "Медуза" з посиланням на Astra и Baza

Деталі: За даними телеграм-каналів, 3 березня в районі 7 ранку дрон, споряджений вибуховим пристроєм, врізався в порожній резервуар для нафтопродуктів місткістю 3000 тонн у селищі Розумне.

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Унаслідок вибуху в резервуарі нібито утворилася діра площею 1 квадратний метр.

Зазначається, що з підстанції евакуювали чотирьох осіб, постраждалих немає.

Теми: Росіянафтавійна
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