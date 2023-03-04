Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Безпілотник атакував нафтопровід у Бєлгородській області - ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 4 березня 2023, 09:53
фото ілюстративне

Російські медіа повідомляють, що в Бєлгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба".

Джерело: "Медуза" з посиланням на Astra и Baza

Деталі: За даними телеграм-каналів, 3 березня в районі 7 ранку дрон, споряджений вибуховим пристроєм, врізався в порожній резервуар для нафтопродуктів місткістю 3000 тонн у селищі Розумне.

Унаслідок вибуху в резервуарі нібито утворилася діра площею 1 квадратний метр.

Зазначається, що з підстанції евакуювали чотирьох осіб, постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіянафтавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Падіння Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни - глава Пентагону

Кабмін призначив директором НАБУ Кривоноса

фото РосЗМІ повідомили про замах на російського олігарха Малофєєва, який фінансував окупантів

фотоСБУ схопила бойовика угруповання "Спарта", який вів вогонь по Донецькому аеропорту

У Курській області вночі вартовий-строковик розстріляв товаришів по службі

Уночі Росія запустила по Україні 15 "Шахедів", 13 з них збили

Усі новини...
Росія
Міноборони РФ заявило, нібито Шойгу побував в Україні
У РФ Держдума порадила бізнесу закупляти ППО для захисту
Мистецтво скасування
Останні новини
14:08
Гранти на бізнес: оновлені списки програм підтрикми на березень 2023
14:01
"У мене було все, а тепер – нічого": історія жінки, яка дивом вижила під час удару РФ по Запоріжжю
14:01
Резніков розповів, скільки Міноборони "заощадило" через зміну у виплатах військовим
13:55
На засіданні Ставки Зеленський поставив Залужному і Сирському питання щодо Бахмута
13:48
Болгарія через посередників відправила Україні зброї на $1 млрд — ЗМІ
13:45
У "Дії" тепер можна отримати електронне судове рішення
13:45
Смерть бійця ТРО на кордоні з Білоруссю: його підрозділ перемістили на схід, у ЗСУ кажуть – планово
13:36
Зеленський та Залужний сперечаються щодо дій ЗСУ в Бахмуті – ЗМІ
13:22
фотоУ Росії вояка із гранатою втік із військової частини - ЗМІ
13:21
Росіяни гатили по Козацькому із артилерії та скидали боєприпаси з дронів: є поранена
Усі новини...