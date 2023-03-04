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Командувач НАТО в Європі: Втрати Росії понад 200 000 осіб, вбито та поранено 1800 офіцерів

"Європейська правда"Субота, 4 березня 2023, 11:17
Командувач НАТО в Європі: Втрати Росії понад 200 000 осіб, вбито та поранено 1800 офіцерів
ФОТО: GETTY IMAGES

З початку вторгнення в Україну у лютому минулого року понад 200 000 російських солдатів і понад 1800 офіцерів були вбиті або поранені.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Каволі виступив як почесний гість на традиційному обіді в мерії Гамбурга і заявив, що "масштаби цієї війни неймовірні".

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За його словами, Росія вже втратила понад 2000 танків і в середньому російська армія випускає понад 23 000 артилерійських снарядів на день.

Каволі заявив, що після нападу Росії на Україну НАТО має пристосуватися до нової реальності.

"Якщо хтось приходить з танком, ви теж повинні мати танк. Проте один з уроків холодної війни полягає в тому, що точність зброї - це те, що має значення. Крім того, важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше", - сказав він.

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Водночас генерал НАТО наголосив на важливості цивільного лідерства: "Ми навчилися на цьому конфлікті, що цивільне лідерство є абсолютно необхідним. Воно може мобілізувати націю і надихнути партнерів".

Раніше ЗМІ повідомляли, що напередодні літнього саміту НАТО у Вільнюсі назріває суперечка щодо пропозиції генерального секретаря Єнса Столтенберга збільшити витрати на оборону окремими країнами.

Теми: РосіявійнаНАТО
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