Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Командувач НАТО в Європі: Втрати Росії понад 200 000 осіб, вбито та поранено 1800 офіцерів

"Європейська правда"Субота, 4 березня 2023, 12:17
ФОТО: GETTY IMAGES

З початку вторгнення в Україну у лютому минулого року понад 200 000 російських солдатів і понад 1800 офіцерів були вбиті або поранені.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Каволі виступив як почесний гість на традиційному обіді в мерії Гамбурга і заявив, що "масштаби цієї війни неймовірні".

За його словами, Росія вже втратила понад 2000 танків і в середньому російська армія випускає понад 23 000 артилерійських снарядів на день.

Каволі заявив, що після нападу Росії на Україну НАТО має пристосуватися до нової реальності.

"Якщо хтось приходить з танком, ви теж повинні мати танк. Проте один з уроків холодної війни полягає в тому, що точність зброї - це те, що має значення. Крім того, важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше", - сказав він.

Водночас генерал НАТО наголосив на важливості цивільного лідерства: "Ми навчилися на цьому конфлікті, що цивільне лідерство є абсолютно необхідним. Воно може мобілізувати націю і надихнути партнерів".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше ЗМІ повідомляли, що напередодні літнього саміту НАТО у Вільнюсі назріває суперечка щодо пропозиції генерального секретаря Єнса Столтенберга збільшити витрати на оборону окремими країнами.

Теми: РосіявійнаНАТО
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Білорусі Тихановській дали 15 років колонії

Падіння Бахмута не означатиме, що Росія змінила хід війни - глава Пентагону

Кабмін призначив директором НАБУ Кривоноса

фото РосЗМІ повідомили про замах на російського олігарха Малофєєва, який фінансував окупантів

фотоСБУ схопила бойовика угруповання "Спарта", який вів вогонь по Донецькому аеропорту

У Курській області вночі вартовий-строковик розстріляв товаришів по службі

Усі новини...
Безпілотник атакував нафтопровід у Бєлгородській області - ЗМІ
"Русский добровольческий корпус" узгодив з Україною операцію в Брянській області – лідер руху
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Росіяни в суботу вбили двох людей на Дніпропетровщині
Останні новини
15:58
Найбільший власник торгової нерухомості в Києві Алієв будував за кошти росіян – джерела
15:50
відеоРосіяни розстріляли українського військового після слів "Слава Україні"
15:46
Українські військові знищили російську ДРГ на човнах: мінус 18 окупантів
15:45
До парламенту Естонії проходить рекордна кількість депутаток
15:39
Справу про загибель військового на кордоні з Білоруссю розслідує ДБР, тривають експертизи
15:37
Цивільних на Дніпропетровщині просять повернути зброю, яку їм видали на початку війни
15:27
Російський авторинок у лютому обвалився на 62%
14:55
На пляжі в Англії знайшли 14-річну непритомну українку: вона померла у лікарні
14:45
Українців попереджають про можливі перерви в пропуску на кордонах із трьома країнами ЄС
14:31
"Армія відновлення" вже налічує 8,5 тисячі безробітних
Усі новини...