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Росіяни в суботу вбили двох людей на Дніпропетровщині

Роман ПетренкоСубота, 4 березня 2023, 13:42
Росіяни в суботу вбили двох людей на Дніпропетровщині
фото ова

Російські окупанти 4 березня обстріляли Нікопольщину в Дніпропетровській області, внаслідок чого загинули двоє людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова Лисака: "Від ранку ворог вже кілька разів вдарив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії та РСЗВ.

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У Червоногригорівській громаді загинуло дві людини. Це 57-річна жінка та 68-річний чоловік.

Пошкоджено 8 приватних будинків, 2 господарські споруди, лінію електропередач та газогін".

Деталі: Лисак додав, що у Нікополі понівечено готель.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнаРосія
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