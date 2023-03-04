Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України

"Європейська правда"Субота, 4 березня 2023, 13:59
Українці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України
скріншот

Іспанська поліція заарештувала членів злочинного угруповання, яке грабувало будинки біженців, які втекли від війни в Україні, і викрало речі на суму понад 1 мільйон євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Десять підозрюваних спеціалізувалися на таких жертвах, оскільки вони зазвичай привозять усі свої заощадження і цінності", - йдеться в заяві іспанської поліції.

Реклама:

Передбачається, що зловмисники проникли в сім будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте і Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії.

Поліція заявила, що їм вдалося знайти вкрадені речі та готівку на суму 1,25 млн євро, включно з колекцією марок вартістю приблизно півмільйона євро, ювелірними виробами та комп'ютерами.

Банду підозрюють у використанні трекерів, встановлених на автомобілях жертв, щоб вивчати їхній розпорядок дня і визначати, коли їх немає вдома.

Поліція повідомила, що в рамках розслідування було заарештовано сімох українців і трьох росіян, і не виключила, що буде знайдено нових жертв і проведено нові арешти.

Іспанія прийняла 160 000 українських біженців, яким було надано тимчасовий захист після втечі з охопленої війною країни.

Теми: біженцівійнаукраїнціІспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
біженці
Росіяни намагаються вербувати українських біженців при перетині кордону - спецслужби Латвії
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Чехія скоротила витрати на українських біженців
Останні новини
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
Усі новини...
Реклама: