Українці та росіяни в Іспанії грабували біженців з України

Іспанська поліція заарештувала членів злочинного угруповання, яке грабувало будинки біженців, які втекли від війни в Україні, і викрало речі на суму понад 1 мільйон євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Десять підозрюваних спеціалізувалися на таких жертвах, оскільки вони зазвичай привозять усі свої заощадження і цінності", - йдеться в заяві іспанської поліції.

Передбачається, що зловмисники проникли в сім будинків українських біженців у східних провінціях Аліканте і Мурсія на середземноморському узбережжі Іспанії.

Поліція заявила, що їм вдалося знайти вкрадені речі та готівку на суму 1,25 млн євро, включно з колекцією марок вартістю приблизно півмільйона євро, ювелірними виробами та комп'ютерами.

Diez detenidos por robar a ciudadanos refugiados ucranianos en Alicante y Murcia.



La organización criminal instalaba sistemas de geolocalización en los vehículos de las víctimas para estudiar sus rutinas.



🔗https://t.co/PBniC8BhOL pic.twitter.com/fIsrZVcUQ0 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 3, 2023

ВІДЕО ДНЯ

Банду підозрюють у використанні трекерів, встановлених на автомобілях жертв, щоб вивчати їхній розпорядок дня і визначати, коли їх немає вдома.

Поліція повідомила, що в рамках розслідування було заарештовано сімох українців і трьох росіян, і не виключила, що буде знайдено нових жертв і проведено нові арешти.

Іспанія прийняла 160 000 українських біженців, яким було надано тимчасовий захист після втечі з охопленої війною країни.