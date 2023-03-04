Британія надасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла – посол

Україна отримає від Великої Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж Лондон обіцяв спочатку.

Про це повідомив посол України в Лондоні Вадим Пристайко в інтерв’ю Радіо Свобода, пише "Європейська правда".

За словами Пристайко, що Британія обіцяла Україні 14 танків Challenger 2, але за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Британії у лютому було домовлено, що ця кількість зросте вдвічі.

Посол розповів, що Британія своїми рішеннями поступово формує консенсус щодо тих чи інших видів зброї.

"Так само було, до речі, з танками – це був проривний момент, коли було необхідно зсунути небажання всіх інших союзників. І, якщо ви пам’ятаєте, незважаючи на те, що оголошення було зроблено, саме офіційне підтвердження прем’єр-міністром забрало майже тиждень – для того, щоб він офіційно це повторив", - сказав Пристайко.

"У цей час британці намагалися переконати всіх інших союзників, що є два варіанти: або Британія йде сама з цим оголошенням і пробиває цей пролом, в який мають зайти усі інші, або усі разом, як один фронт, як НАТО, зробимо цей дуже важливий крок. Цього разу Британія була успішна. Я думаю, той самий процес відбувається зараз з винищувачами", - додав він.

За словами британського прем’єра Ріші Сунака, британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну у березні 2023 року.

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Українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2 наприкінці січня.