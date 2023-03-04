У березні Кабмін підготує рішення для бюджетної стійкості громад – Зеленський

У березні Кабінет міністрів підготує рішення, які потрібні громадам для бюджетної стійкості.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Деталі: Зеленський повідомив, що у суботу у Львові пройшло засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України.

"Були керівники центральних і місцевих органів влади, представники державної влади й місцевих громад. Зі всієї нашої країни – усіх регіонів, усіх частин", - розповів він.

Дослівно: "Домовилися сьогодні, що вже в березні Кабмін підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про державний бюджет України будуть запропоновані Верховній Раді".