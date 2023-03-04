Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У березні Кабмін підготує рішення для бюджетної стійкості громад – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 16:50
У березні Кабмін підготує рішення для бюджетної стійкості громад – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

У березні Кабінет міністрів підготує рішення, які потрібні громадам для бюджетної стійкості.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Реклама:

Деталі: Зеленський повідомив, що у суботу у Львові пройшло засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України.

"Були керівники центральних і місцевих органів влади, представники державної влади й місцевих громад. Зі всієї нашої країни – усіх регіонів, усіх частин", - розповів він.

Дослівно: "Домовилися сьогодні, що вже в березні Кабмін підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про державний бюджет України будуть запропоновані Верховній Раді".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийКабінет міністрівбюджетмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:41
НБУ: через блокаду західного кордону експорт скоротився на 160 мільйонів доларів, імпорт - на 700
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:33
"Укрзалізниця" запускає єдине цифрове вікно для клієнтів вантажних перевезень
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
Усі новини...
Реклама: