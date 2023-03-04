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На Луганщині окупанти обмежують пересування мешканців, які не мають паспортів РФ – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 17:45
На Луганщині окупанти обмежують пересування мешканців, які не мають паспортів РФ – Генштаб
російський паспорт, фото Getty Images

На Луганщині окупанти ввели обмеження на пересування для мешканців, які не мають російського громадянства.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Триває примусова паспортизація населення тимчасово окупованої та зайнятої території Луганської області. Так, окупанти ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян, які не мають паспорта громадянина РФ. Під дію обмежень потрапили Старобільск, Рубіжне та Станиця Луганська".

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Деталі: Також повідомляється, що противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України.

Зокрема, в Горлівці Донецької області з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ. Всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від російської окупаційної адміністрації щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

Генштаб також повідомляє, що в тимчасово захопленому Росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, зараз катастрофічно не вистачає фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Російські ж окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків.

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Теми: Луганська областьокупаціяГенштаб
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