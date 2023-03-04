Комік утік з України через дозвіл Мінкульту, міністерство ініціює зміни щодо виїзду чоловіків

Міністерство культури та інформаційної політики після скандальних заяв стендап-коміка Андрія Щегеля подало на затвердження Кабміну більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку, зокрема артистів.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України, Суспільне

Деталі: Нещодавно український стендап-комік Андрій Щегель заявив, що виїхав до Туреччини попри те, що мав три повістки в армію, оскільки вважає себе "вільною людиною", пише Суспільне.

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Комік пояснив, що знайшов спосіб виїхати за межі України та "пожити в комфортній психологічній обстановці", отримавши дозвіл на концертну діяльність в іноземній країні від Мінкульту.

Щегель також додав, що вважає країну "фікцією" та не відчуває докорів сумління через те, що його співвітчизники змушені гинути на фронті.

"Я виходжу з того, що це вибір хлопців — гинути", — додав він.

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Коментуючи ці заяви, Мінкульт заявив, що Щегель порушив правила перетину державного кордону та повернення в Україну.

Дослівно Мінкульт: "До осіб, яким тимчасово надається сприяння у отримання дозволу на перетин кордону та що знаходиться в сфері повноважень МКІП, належать діячі сфери культури та інформації, які мають на меті виїзду захист та популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов’язковим поверненням в країну.

МКІП сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті ускладнюється.

Зазначена особа, яка порушила надане їй право виїзду за кордон, перебувала в складі групи, якій було надано тимчасовий дозвіл.

Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави".

Більше деталей: У міністерстві зазначили, що з метою запобігання подібним наступним ситуаціям, МКІП разом з правоохоронними органами буде ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

Також міністерством підготовлено та подано на затвердження КМУ більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку.

"Конкретну ситуацію з порушенням наданого йому права виїзду з обов’язковим поверненням до України та ухиленням від мобілізації особи Андрія Щегеля буде взято під контроль правоохоронців", - додали в Мінкульті.