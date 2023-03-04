Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності – міністр енергетики

Україна закінчує опалювальний сезон із профіцитом потужності, а також із достатніми запасами газу та вугілля.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко під час розширеного засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, повідомляє сайт Кабміну

Деталі: Очільник Міненерго повідомив, що загалом з жовтня минулого року по енергетичній інфраструктурі України Росією було здійснено 31 повітряну атаку, з яких 14 масовані ракетні удари і 17 – атаки групами дронів-камікадзе. Були вражені ключові енергетичні об’єкти – теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, підстанції системи передачі. Крім того, на сьогодні частина генеруючих потужностей перебуває під тимчасовою окупацією.

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Проте, незважаючи на руйнування, українські енергетики змогли зберегти енергосистему цілісною, "колапсу, на який так сподівався ворог, не трапилось", наголосив Галущенко.

Міністр підкреслив, що вже 21 день поспіль в енергосистемі забезпечується баланс попиту і пропозиції без обмежень споживачів. Це було досягнуто за рахунок дострокового завершення ремонтів на енергоблоках АЕС, оперативного відновлення низки енергоблоків теплової генерації, сприятливих метеорологічних умов, зростання виробництва електричної енергії на ГЕС та збільшення генерації на сонячних електростанціях.

"Ми виходимо зі складної зими повністю забезпечені паливом – станом на 3 лютого запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять 1160 тис. тонн. Це на 375 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси природного газу в підземних сховищах України складають – 9,7 млрд м3 (близько до торішніх обсягів)", - зазначив Галущенко.

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Очільник Міненерго наголосив, що вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону. Зокрема проводяться ремонти пошкоджених генеруючих потужностей, які доцільно відновлювати. Здійснюється відновлення системи передачі і систем розподілу, реалізуються проєкти з будівництва малої газової генерації, розосередженої по населених пунктах і окремих споживачах.

Також передбачається активний розвиток відновлюваної енергетики, як промислових об’єктів, так і малої відновлюваної генерації на стороні споживачів. Крім того, плануються державні програми стимулювання будівництва резервних систем живлення для критичної інфраструктури і домогосподарств невеликої потужності, які передбачають встановлення сонячних панелей чи вітротурбін з установками для зберігання енергії, з відповідним гібридним інвертором, який може працювати як в автономному режимі, так і в рамках синхронізації з мережею.