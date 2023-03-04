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Голова Верховного суду: Українські суди скоро масово розглядатимуть справи щодо геноциду РФ

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 20:37
ВСЕВОЛОД КНЯЗЄВ. ФОТО "УКРІНФОРМ"

Українські суди незабаром почнуть масово розглядати кримінальні провадження щодо воєнних злочинів РФ, що стосуються геноциду українського народу, повідомив голова Верховного суду Всеволод Князєв.

Джерело: Князєв у суботу у Львові на міжнародній конференції "United for justice", повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Незабаром ці справи в судах (щодо геноциду – ред.) стануть масовими, і ми вже повинні кваліфікувати ті чи інші дії".

Деталі: За його словами, існує дві точки зору щодо суб'єкта цього злочину. Згідно з однією з них, суб'єктом злочину щодо геноциду може бути тільки вище військово-політичне керівництво, яке віддавало накази на знищення нації, за іншою ж версією, притягати до відповідальності можна кожного солдата, який вбивав українців, будучи переконаним у тому, що української нації не існує.

"Не буває, на мій погляд, тільки виконавців або тільки організаторів цих злочинів... Тому так складно буде визначитися в суді із суб'єктом цих злочинів... Усі ці злочини мають дуже складну структуру", - наголосив Князєв.

Він розповів, що наразі в українському суді розглядають тільки одну справу щодо геноциду – в одному з судів Києва.

Теми: Верховний судгеноцидсуд
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