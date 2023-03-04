Голова Верховного суду: Українські суди скоро масово розглядатимуть справи щодо геноциду РФ
Українські суди незабаром почнуть масово розглядати кримінальні провадження щодо воєнних злочинів РФ, що стосуються геноциду українського народу, повідомив голова Верховного суду Всеволод Князєв.
Джерело: Князєв у суботу у Львові на міжнародній конференції "United for justice", повідомляє Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Незабаром ці справи в судах (щодо геноциду – ред.) стануть масовими, і ми вже повинні кваліфікувати ті чи інші дії".
Деталі: За його словами, існує дві точки зору щодо суб'єкта цього злочину. Згідно з однією з них, суб'єктом злочину щодо геноциду може бути тільки вище військово-політичне керівництво, яке віддавало накази на знищення нації, за іншою ж версією, притягати до відповідальності можна кожного солдата, який вбивав українців, будучи переконаним у тому, що української нації не існує.
"Не буває, на мій погляд, тільки виконавців або тільки організаторів цих злочинів... Тому так складно буде визначитися в суді із суб'єктом цих злочинів... Усі ці злочини мають дуже складну структуру", - наголосив Князєв.
Він розповів, що наразі в українському суді розглядають тільки одну справу щодо геноциду – в одному з судів Києва.