Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зареєстровано 171 випадок сексуального насильства з боку військових РФ – Зеленська

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 21:39
Олена Зеленська під час виступу на міжнародному форумі United for Justice у Львові 4 березня, фото з її Facebook

Прокуратура розслідує 171 випадок сексуального насильства проти українців з боку російських військових, при цьому серед постраждалих — 39 чоловіків.

Джерело: перша леді Олена Зеленська під час панельної дискусії на конференції у Львові, повідомляє Суспільне

Пряма мова: "За цією цифрою не тільки жінки — серед постраждалих 39 чоловіків. 13 — неповнолітніх, серед них — хлопчик. Ми знаємо про ці випадки тільки тому, що ці люди знайшли в собі сили говорити. Скільки страждають мовчки, особливо на окупованих територіях – ми не знаємо".

Деталі: Зеленська підкреслила, що кількість і неприхованість ґвалтувань мирних українців дає впевненість у тому, що це — свідома політика російської армії.

"Це їхня свідома психологічна і фізична зброя проти українців", — наголосила дружина президента.

Теми: перша ледівійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Бахмут дає один із найбільших результатів за всю війну

"Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на відео з розстрілом військового

Зеленський здійснив низку звільнень у вищому керівництві СБУ

доповненоСБУ затримала заступника голови Одеської ОВА

Росія за добу завдала 130 ударів по позиціях Сил оборони під Бахмутом

відео"Люди лежали на дорозі та повільно помирали": оголошено підозри за розстріл колони в Ірпені

Усі новини...
перша леді
Зеленська в Давосі представила формулу миру і передала листи Сі та іншим лідерам
Не абстрактного миру: Зеленська розповіла, чого найбільше потребують українки
Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету ІІ, першу леді прийняла принцеса Уельська
Останні новини
01:41
Нафтогазові доходи РФ цього року впали майже вдвічі – російський уряд
01:02
Чехія хоче викупити у Швейцарії Leopard 2
00:51
Обстріли Сумщини: росіяни завдавали удари по 5 громадах
00:23
"Слуга народу" ініціюватиме присвоєння розстріляному військовому звання Героя України
23:56
відеоПрикордонники показали, як знищили штурмовиків "Вагнера" у Бахмуті
23:37
У парламенті Швейцарії відхилили одну з пропозицій дозволити реекспорт зброї в Україну
23:21
Україна непублічно просить США надати касетні боєприпаси для скидання із дронів
23:04
Зеленський: Бахмут дає один із найбільших результатів за всю війну
22:49
У Туреччині жителів Молдови "навчали" підготовці заворушень на антиурядових протестах – ЗМІ
22:24
"Ми знайдемо вбивць": Зеленський відреагував на відео з розстрілом військового
Усі новини...