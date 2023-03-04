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Зареєстровано 171 випадок сексуального насильства з боку військових РФ – Зеленська

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 20:39
Зареєстровано 171 випадок сексуального насильства з боку військових РФ – Зеленська
Олена Зеленська під час виступу на міжнародному форумі United for Justice у Львові 4 березня, фото з її Facebook

Прокуратура розслідує 171 випадок сексуального насильства проти українців з боку російських військових, при цьому серед постраждалих — 39 чоловіків.

Джерело: перша леді Олена Зеленська під час панельної дискусії на конференції у Львові, повідомляє Суспільне

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Пряма мова: "За цією цифрою не тільки жінки — серед постраждалих 39 чоловіків. 13 — неповнолітніх, серед них — хлопчик. Ми знаємо про ці випадки тільки тому, що ці люди знайшли в собі сили говорити. Скільки страждають мовчки, особливо на окупованих територіях – ми не знаємо".

Деталі: Зеленська підкреслила, що кількість і неприхованість ґвалтувань мирних українців дає впевненість у тому, що це — свідома політика російської армії.

"Це їхня свідома психологічна і фізична зброя проти українців", — наголосила дружина президента.

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Теми: перша ледівійна
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