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Росіяни використали проти України нові плануючі бомби вагою 1,5 тонни – ЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 4 березня 2023, 22:56
УПАБ-1500В, фото з сайту Defense Express

Російські війська кілька тижнів тому вперше використали проти України нове й доволі небезпечне озброєння – керовані плануючі бомби УПАБ-1500В (індекс К029Б) вагою 1500 кг.

Джерело: Defense Express із посиланням на власні джерела

Деталі: Перше застосування цього виду боєприпасів було зафіксовано декілька тижнів тому проти одного з об'єктів у Чернігівській області. За даними видання, на одному з уламків були залишки маркування, яке відповідає саме УПАБ-1500В.

Цей плануючий боєприпас вперше був продемонстрований у експортній версії з індексом К029БЭ у 2019 році розробником "ГНПП "Регион", що входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение" на виставці МАКС.

Тоді ж було повідомлено, що ця бомба вже пройшла випробування, поставлена на озброєння "ВКС" РФ та отримала перші експортні замовлення.

"Висока загроза застосування УПАБ-1500В полягає у тому, що вона відноситься до плануючих, оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації та має бойову частину вагою 1010 кг, призначену для ураження високозахищених об'єктів. Декларується, що бомба може скидатися за 40 км від цілі для чого носій має піднятися на висоту у 14 км", - пише видання.

Крім того, "ГНПП "Регион" демонструвало й менший за калібром боєприпас УПАБ-500В (індекс К08Б), який є зменшеною копією УПАБ-1500В та має вагу 505 кг, з яких 390 кг припадає на бойову частину при збереженні інших особливостей.

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Водночас видання зазначає, що використання плануючих бомб з боку РФ залишається одиничними явищами. Забезпечення високої дальності потребує польоту на значній висоті, що спрощує виявлення цілей та можливостей ураження носія.

Теми: війнаРосіязброя
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