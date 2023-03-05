Ворог зосередив усі зусилля на Кремінній – голова Луганської ОВА

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про найважчі ділянки в області, де ведуться бої, а також що ворог зосередив "всі зусилля" на Кремінній.

Джерело: Гайдай в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Найважчі ділянки на сьогоднішній день – це Кремінна і Білогороівка.

Реклама:

На Кремінній, взагалі зосередили всі зусилля російські окупаційні війська. Вони намагаються все ж таки продавати наших захисників, отримати там певний якийсь успіх. Тому постійно відправляють туди і важку техніку, і величезну кількість піхоти".

"Білогорівка постійно обстрілюється. Там так само наші захисники відбивають хвилі наступу.

Тобто ситуація достатньо складна".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: За словами Гайдая, незважаючи на те, що ворог постійно змінює тактику, йому це не допомагає, оскільки "прорирвів", а також просування у росіян нема.