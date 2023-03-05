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Двоє українських пілотів тестуються на американській військовій базі – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 5 березня 2023, 02:33
Двоє українських пілотів тестуються на американській військовій базі – ЗМІ
ілюстративне фото viperwing.com

Двоє українських пілотів наразі перебувають у Сполучених Штатах для оцінки їхніх можливостей навчитися керувати штурмовими літаками, в тому числі винищувачами F-16, для цього вони тренуватимуться на симуляторах.

Джерело: NBC із посиланням на двох конгресменів і високопоставленого американського чиновника

Деталі: За словами посадовців, навички українців оцінюються на симуляторах на американській військовій базі в Тусоні, штат Арізона, і незабаром до них може приєднатися більше їхніх колег-пілотів.

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Видання зазначає, що влада США схвалила приїзд ще до 10 українських пілотів для отримання такої ж оцінки вже цього місяця.

Прибуття перших двох пілотів знаменує собою перший випадок, коли українські пілоти поїхали до США, щоб їхні навички оцінили американські військові інструктори. За словами посадовців, цей захід має подвійну мету: покращити навички пілотів та оцінити, скільки часу може зайняти належна програма підготовки.

"Програма полягає в оцінці їхніх здібностей як пілотів, щоб ми могли краще порадити їм, як використовувати можливості, які вони мають і які ми їм надали", - сказав представник адміністрації.

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Двоє представників адміністрації підкреслили, що це не навчальна програма, і сказали, що українці не будуть керувати жодним літаком під час перебування в США.

Також вони заявили, що пілоти використовуватимуть симулятор, який може імітувати керування різними типами літаків, і підкреслили, що немає жодних оновлень щодо рішення США про надання Україні винищувачів F-16, окрім того, що високопосадовець Пентагону заявив у Конгресі минулого тижня.

Колін Кал заявив Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу, що США не приймали рішення про надання Україні винищувачів F-16, так само як і американські союзники та партнери не приймали такого рішення.

Теми: авіаСШАУкраїна
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