Населення Росії стрімко скорочується, і буде ще гірше – The Economist

У Росії розгортається демографічна криза – за останні три роки країна втратила приблизно на 2 мільйони осіб більше, ніж зазвичай, внаслідок війни, хвороб та еміграції.

Джерело: The Economist

Деталі: Видання зазначає, що тривалість життя російських чоловіків у віці 15 років скоротилася майже на п'ять років, до такого ж рівня, як на Гаїті.

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Кількість росіян, народжених у квітні 2022 року, була не більшою, ніж у місяці гітлерівської окупації.

У матеріалі зазначають: оскільки багато чоловіків призовного віку загинули або перебувають у вигнанні, кількість жінок перевищує кількість чоловіків щонайменше на 10 мільйонів.

Війна не є єдиною чи навіть головною причиною цих негараздів, але вона поглибила їх.

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За західними оцінками, 175 000-200 000 російських солдатів були вбиті або поранені за минулий рік (власні цифри Росії нижчі).

Від 500 000 до 1 мільйона переважно молодих людей втекли за кордон, щоб уникнути "м'ясорубки".

Навіть якби Росія не мала інших демографічних проблем, втрата такої кількості людей за досить короткий час була б болючою. Наразі ж втрати від війни лягають ще більшим тягарем на скорочуване, хворе населення.

The Economist припускає, що Росія, можливо, входить у фатальну петлю демографічного занепаду.

Коріння російської кризи сягає 30-річної давнини. Країна досягла піку чисельності населення в 1994 році – 149 млн осіб. Відтоді загальна кількість населення зигзагоподібно скорочувалася.

У 2021 році вона становила 145 мільйонів (ця цифра ООН не охоплює 2,4 мільйона жителів Криму, який Росія захопила в 2014 році).

Згідно з прогнозами ООН, за умови збереження нинішніх тенденцій через 50 років кількість населення РФ може становити лише 120 мільйонів. І це зробить Росію 15-ю за чисельністю населення країною світу, проти того, що вона була шостою у 1995 році.

За словами Олексія Ракші, незалежного демографа, який раніше працював у Державній службі статистики, кількість народжень, зареєстрованих у квітні 2022 року, була найнижчою з 18 століття.

За даними Держстату, у 2020 та 2021 роках населення країни скоротилося на 1,3 млн осіб, а кількість смертей перевищила кількість народжень на 1,7 млн. (ООН також фіксує падіння, але воно є меншим). Найбільше скорочення відбулося серед етнічних росіян, чисельність яких, за даними перепису 2021 року, зменшилася на 5,4 млн у 2010-21 роках. Їх частка в населенні впала з 78% до 72%. "Ось вам і вихваляння пана Путіна про розширення "русского мира", – підсумовує видання.

У Росії офіційна кількість смертей від ковіду склала 388 091, що є відносно низькою цифрою; але The Economist оцінює загальну кількість додаткових смертей у 2020-23 роках від 1,2 до 1,6 мільйона. Це можна порівняти з кількістю смертей у Китаї та Сполучених Штатах, які мають набагато більшу чисельність населення. Росія, можливо, має найбільшу кількість смертей від ковіду у світі після Індії та найвищий рівень смертності серед усіх країн – 850-1100 смертей на 100 тисяч осіб.

Якщо додати смертність від пандемії до жертв війни і втечі від мобілізації, то Росія втратила від 1,9 до 2,8 млн осіб у 2020-23 роках на додачу до свого звичайного демографічного погіршення. Це було б навіть гірше, ніж на катастрофічному початку 2000-х років, коли населення скорочувалося приблизно на півмільйона на рік.

У матеріалі видання підсумовують: "Демографічна петля приреченості не зменшила жагу Путіна до завоювань. Але вона робить Росію меншою, гірше освіченою і біднішою країною, з якої тікає молодь, і де чоловіки помирають у 60 років. Вторгнення (РФ в Україну – ред.) стало людською катастрофою, і не лише для українців".