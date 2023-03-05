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В окупованій Новій Каховці ворог розміщує засоби ППО у житлових кварталах – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 5 березня 2023, 07:05
фото: wikipedia

В окупованому місті Нова Каховка на Херсонщині загарбники розміщують засоби ППО у житлових кварталах міста.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В місті Нова Каховка Херсонської області, окупанти використовують цивільне населення в якості "живого щита".

Зокрема, з метою збиття засобів ураження, які призначені для військових об’єктів ворога, окупаційні війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста".

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Теми: Херсонська областьокупаціяППО
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