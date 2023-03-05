Сили оборони за добу знищили 930 окупантів і 5 ворожих танків
Неділя, 5 березня 2023, 08:03
За минулу добу Сили оборони знищили ще 930 загарбників, 5 ворожих танків та іншу техніку окупантів.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:
- близько 153120 (+930) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3414 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,
- артилерійських систем – 2426 (+12) од,
- РСЗВ – 488 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 248 (+1) од,
- літаків – 302 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 232 (+2).
"Дані уточнюються", – додають у штабі.
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