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Сили оборони за добу знищили 930 окупантів і 5 ворожих танків

Ольга Глущенко Неділя, 5 березня 2023, 08:03
РЕЧІ РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ. ФОТО ГЕНШТАБУ З FACEBOOK

За минулу добу Сили оборони знищили ще 930 загарбників, 5 ворожих танків та іншу техніку окупантів.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:

  • близько 153120 (+930) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3414 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2426 (+12) од,
  • РСЗВ – 488 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 248 (+1) од,
  • літаків – 302 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 232 (+2).

"Дані уточнюються", – додають у штабі.

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Теми: війнаРосія
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