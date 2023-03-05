Окупанти Луганщини вже ставлять підлітків на військовий облік – ОВА

На окупованій Луганщині терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження, повідомляє ОВА.

Джерело: Луганська ОВА

Деталі: Зазначається, що комісії з початкової постановки громадян на військовий облік вже працюють.

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До 31 березня їм необхідно розшукати і поставити на облік громадян чоловічої статі 2006 року народження, що мешкають у так званій "ЛНР".

Їх, пише ОВА, окупанти вже наступного року можуть кинути на фронт замість кадрової російської армії.

Тим часом в області посилено розшукові заходи осіб, які ухиляються від призову.