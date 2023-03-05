Окупанти Луганщини вже ставлять підлітків на військовий облік – ОВА
Неділя, 5 березня 2023, 08:51
На окупованій Луганщині терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження, повідомляє ОВА.
Джерело: Луганська ОВА
Деталі: Зазначається, що комісії з початкової постановки громадян на військовий облік вже працюють.
До 31 березня їм необхідно розшукати і поставити на облік громадян чоловічої статі 2006 року народження, що мешкають у так званій "ЛНР".
Їх, пише ОВА, окупанти вже наступного року можуть кинути на фронт замість кадрової російської армії.
Тим часом в області посилено розшукові заходи осіб, які ухиляються від призову.