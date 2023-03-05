Окупанти обстрілюють Куп’янськ: вбили чоловіка та пошкодили пологовий
Неділя, 5 березня 2023, 09:55
Російські окупанти ввечері та вранці обстріляти Куп’янськ Харківської області, внаслідок чого від снаряда загинув 65-річний чоловік.
Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Зранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа.
Вчора (4 березня – ред.), після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі".
Деталі: Уточнюється, що через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік.
Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.