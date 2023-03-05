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Окупанти обстрілюють Куп’янськ: вбили чоловіка та пошкодили пологовий

Роман ПетренкоНеділя, 5 березня 2023, 09:55
фото: Ова

Російські окупанти ввечері та вранці обстріляти Куп’янськ Харківської області, внаслідок чого від снаряда загинув 65-річний чоловік.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Зранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа.

Вчора (4 березня – ред.), після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі".

Деталі: Уточнюється, що через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок.

Теми: Харківська областьобстріл
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