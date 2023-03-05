У Польщі підпалили автомобілі швидкої допомоги, призначені для України

У Польщі затримали чоловіка, якого запідозрили у навмисному підпалі машин швидкої допомоги, призначених для допомоги Україні.

Про це повідомляє телеканал TVN 24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у п'ятницю. Після 22:00 пожежники отримали повідомлення про палаючий автомобіль на автостоянці муніципальної адміністрації Радлова у Малопольському воєводстві. Як з'ясувалося, у вогні опинилася карета швидкої допомоги.

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На місце події прибули дві пожежні бригади. Однак машина швидкої допомоги згоріла дотла. Внаслідок пожежі постраждала також друга машина швидкої, припаркована неподалік, і два інших автомобілі. Ці три автівки, ймовірно, ще можна відремонтувати.

У суботу вранці на місці події працювали співробітники поліції і пожежний експерт.

"Все вказує на підпал. Вночі ми затримали одну особу, підозрювану у скоєнні цього злочину, але її ще не допитали", - повідомив речник поліції Тарнова Павел Клімек.

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У другій половині дня співробітники поліції повідомили, що затримано 35-річного чоловіка.

Дві машини швидкої допомоги і ще два автомобілі повинні були виїхати в суботу вранці в складі гуманітарного конвою в Україну, організованого Фондом "Майбутня сила".

Загалом десять автомобілів - шість машин швидкої допомоги і чотири пікапи - повинні були відправитися в Україну. Після пожежі колона скоротилася до чотирьох машин швидкої допомоги і двох пікапів. Друга частина транспорту - дві вантажівки з медичним обладнанням - не постраждала і також виїхала в Україну.

Згоріла карета швидкої призначалась для лікарні у Харкові. Зараз фонд "Сила майбутнього" збирає кошти на придбання нової машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, на початку лютого ЄС передав Збройним силам України вантажівки, позашляховики та карети швидкої допомоги.