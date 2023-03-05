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Спецпідрозділ Kraken показав свій стрілецький арсенал та револьверні гранатомети

Євген РуденкоНеділя, 5 березня 2023, 12:53
фото дмитра ларіна, уп

Військовослужбовці спецпідрозділу ГУР МО Kraken в розвідувально-диверсійних та ударно-штурмових операціях застосовують західну зброю. 

Джерело: коментар командира спецпідрозділу Kraken з позивним Віто, репортаж УП

Деталі: В арсеналі Kraken є австрійські пістолети Glock, швейцарські пістолети-кулемети B&T, американські штурмові гвинтівки M4A1, DD MK18, бельгійські Scar та легкі ручні багатозарядні гранатомети RBG6 виробництва Хорватії. 

Документальний фільм про спецпідрозділ Kraken ГУР МО України дивіться наступного тижня на YouTube-каналі "Української правди" 

Спецпідрозділ ГУР МО Kraken був заснований у березні 2022 року в Харкові. Його кістяком були ветерани "Азова", футбольні фанати та містяни-добровольці. 

Російські пропагандисти та представники Міноборони РФ неодноразово заявляли про "непоправну шкоду", яку вони нанесли спецпідрозділу під час боїв та ударів високоточною зброєю. Розповсюджували фейки про Kraken та повідомляли про полон його відомих бійців Костянтина Немiчева та Сергія Величка.

Підрозділ Kraken брав участь у багатьох спецопераціях по звільненню Харківщини.

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Після повномасштабного вторгнення РФ у Kraken з’явилося багато трофеїв, в тому числі БТР, БМП, танки та РСЗО.

Військовослужбовець підрозділу з позивним Рольф розповів журналістам УП, що лише в одному нічному бою під Соледаром за допомогою трофейного кулемета знищив 50 найманців ПВК "Вагнер".

Теми: Збройні силивійна
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