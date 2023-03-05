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Росіяни влучили у будинок на Херсонщині, вбили жінку й двох дітей

Роман ПетренкоНеділя, 5 березня 2023, 13:39
понятівка, deepstatemap

Російські окупанти 5 березня під час обстрілу Херсонської області вбили трьох людей, повідомляє ОВА.

Джерело: Херсонська ОВА, глава ОП Андрій Єрмак

Деталі: Зазначається, що в обід армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади. Ворог атакував житловий будинок, в якому знаходилися люди.

За попередньою інформацією, через цю ворожу атаку загинули троє цивільних.

Очільник ОП уточнив, що загинула жінка й двоє дітей.

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Теми: Херсонська область
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