Росіяни влучили у будинок на Херсонщині, вбили жінку й двох дітей

Російські окупанти 5 березня під час обстрілу Херсонської області вбили трьох людей, повідомляє ОВА.

Джерело: Херсонська ОВА, глава ОП Андрій Єрмак

Деталі: Зазначається, що в обід армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади. Ворог атакував житловий будинок, в якому знаходилися люди.

За попередньою інформацією, через цю ворожу атаку загинули троє цивільних.

Очільник ОП уточнив, що загинула жінка й двоє дітей.