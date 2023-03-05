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ГУР про відзнаку блогерці: До завдань залучаються люди різних професій

"Українська правда", Роман ПетренкоНеділя, 5 березня 2023, 14:10
ксюша манекен, фото з instagram

Головне управління розвідки відреагувало на історію з блогеркою Оксаною Волощук (Ксюша Манекен) і пояснило, що структура до виконання завдань може залучати людей різних професій.

Джерело: ГУР в коментарі "Українській правді"

Дослівно: "Завдання Головного управління розвідки МО України виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою діяльність.

Воєнна розвідка - особливо в країні, яка воює - це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал.

Зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати дуже різних людей, різних професій, статусу, з особливими навичками. На щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні.

Водночас неправильно публікувати усі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 3-го березня радник керівника ОП Михайло Подоляк влаштував зустріч із блогерами щодо їхньої інформаційної діяльності в мережі під час війни.
  • Після заходу київська блогерка Ксюша Манекен вирішила похвалитися у мережі своєю відзнакою від ГУР, яку отримала ще торік. І цей факт спричинив неоднозначну реакцію в мережі.

Теми: розвідканагородишпигунствовійна
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