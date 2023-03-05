Росія не матиме ресурсів вести агресивну війну вже через три місяці – Буданов

Очільник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов вважає, що у держави-терориста залишився час лише до кінця весни, поки вона може агресивно воювати.

Джерело: Буданов у інтерв’ю USA Today

Пряма мова Буданова: "Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів.

Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни".