Марунові берети показали, як знищують дронами російську техніку

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади оприлюднили відео, як завдають ворогу важких втрат за допомогою дронів.

Джерело: 79 ОДШБ

Деталі: За допомогою дрона марунові берети з Миколаєва знищують піхоту і бронетехніку противника.

Дослівно: "Спочатку наша авіарозвідка виявляє противника, а потім починає наносити вогневе ураження, скидаючи боєприпаси".

Більше деталей: Вони пояснили, що стосовно ураження броньованої техніки, то тут діє інша схема.

Вони застосовують БПЛА, аби знищити пошкоджену, але не знищену техніку.

Після цього ворог не зможе її евакуювати, відремонтувати і не повернути у стрій.