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Марунові берети показали, як знищують дронами російську техніку

Роман ПетренкоНеділя, 5 березня 2023, 14:42
Марунові берети показали, як знищують дронами російську техніку
скріншот

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади оприлюднили відео, як завдають ворогу важких втрат за допомогою дронів.

Джерело: 79 ОДШБ

Деталі: За допомогою дрона марунові берети з Миколаєва знищують піхоту і бронетехніку противника.

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Дослівно: "Спочатку наша авіарозвідка виявляє противника, а потім починає наносити вогневе ураження, скидаючи боєприпаси".

Більше деталей: Вони пояснили, що стосовно ураження броньованої техніки, то тут діє інша схема.

Вони застосовують БПЛА, аби знищити пошкоджену, але не знищену техніку.

ВІДЕО ДНЯ

Після цього ворог не зможе її евакуювати, відремонтувати і не повернути у стрій.

Теми: Збройні силивійна
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