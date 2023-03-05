Дуда: Російська війна проти України є неоколоніальною

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російська агресія проти України має неоколоніальний характер, і Росія має намір експлуатувати Україну економічно.

Про це він сказав під час загальних дебатів на 5-й Конференції ООН щодо найменш розвинених країн у Катарі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Дуда заявив, що росіяни хочуть завоювати та експлуатувати своїх сусідів, що є продовженням історичного колоніалізму. За його словами, Польща також була його жертвою в минулому.

"Імперія викрадає людей, у тому числі дітей, і відправляє їх углиб Росії. Українці стверджують, що росіяни викрали понад 100 тисяч дітей. Якщо хтось не кориться її волі - імперія вбиває. Хіба це не звучить знайомо? Чи не траплялося такого в історії багатьох країн? Я кажу це відкрито, тому що в минулому Польща була жертвою жорстокої політики сусідніх імперій", - додав президент Польщі.

Дуда також заявив, що підтримка жителів найменш розвинених країн має залишатися одним із пріоритетів Європейського Союзу. Він зазначив, що ці країни також сильно постраждали внаслідок нападу Росії на Україну, в тому числі через зростання цін на харчові продукти.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у Катарі в неділю, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди" щодо транспортування української сільгосппродукції через Чорне море.

Бізнес-спільнота України виступила зі спільним закликом до сторін-гарантів Чорноморської зернової ініціативи сприяти її стабільній роботі, продовженню і розширенню.